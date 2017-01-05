Free Public Skating

January 4 2017
Holiday Skate
2-4PM
Evinrude – ATOM Pad – 911 Monaghan Rd., Peterborough
www.peterborough.ca
January 5 2017
Holiday Skate
2:30-3:30PM
Ops Community Centre – 2569 Hwy. 7, Lindsay
www.kawarthalakes.on.ca
January 5 2017
Holiday Skate
3-4PM
Emily/Omemee Community Centre – 212 Struegeon Point Rd., Omemee
www.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
12-2PM
Lindsay Recreation Complex – 133 Adelaide St. S., Lindsay
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
1:30-2:30PM
Bobcaygeon Community Centre – 51 Mansfield Dr., Bobcaygeon
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
1:30-2:30PM
Bobcaygeon Community Centre – 51 Mansfield Dr., Bobcaygeon
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
2:30-3:30PM
Ops Community Centre – 2569 Highway 7 , Lindsay
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
2:30-3:30PM
Emily/Omemee Community Centre – 212 Stugen Rd., Omemee
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
2:30-3:30PM
Manvers Community Centre – 697 Hwy 7A, Bethany
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
2:30-3:30PM
Little Britain Community Centre – 9 Arena Rd., Little Britain
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
2:30-3:30PM
Oakwood Community Centre – 1010 Eldon Rd., Oakwood
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
3-4PM
Fenelon Falls Community Centre – 27 Vetrans Way, Fenelon Falls
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 3 2017
PA day Public Skate
3:30-5PM
Woodville/Eldon Community Centre – 105 Union St., Woodville
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
12-2PM
Lindsay Recreation Complex – 133 Adelaide St. S., Lindsay
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
2-4PM
Fenelon Falls Community Centre – 27 Vetran Way, Fenelon Falls
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
2:30-3:30PM
Oakwood Community Centre – 1010 Eldon Rd., Oakwood
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
2:30-3:30PM
Ops Community Centre – 2569 Highway 7, Lindsay
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
2:30-3:30PM
Manvers Community Centre – 697 Hwy 7A, Bethany
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
2:30-3:30PM
Emily/Omemee Community Centre – 212 Stugeon Rd., Omemee
www.city.kawarthalakes.on.ca
February 20 2017
Family day Public Skate
4-5PM
Bobcaygeon Community Centre – 51 Mansfield Dr., Bobcaygeon
www.city.kawarthalakes.on.ca