Hot List of Attractions & Destinations

APSLEY

• Kawartha Highlands Provincial Park

• Chandos Beach

• The Gut Conservation Area

• Bumbleberry Folk Farm

BANCROFT

• Silent Lake Provincial Park

• Egan Chutes Provincial Park

• Vance Farm Park

• Eagles Nest Park

BETHANY

• Fleetwood Creek Natural Area

• Pigeon River Headwaters

BOBCAYGEON

• Bigley’s Shoes and Clothing

• Kawartha Settlers Village

• Lock 32 – Oldest Swing Bridge in the Trent Severn Waterway

• Blue Pigeon Resort



• Bobcaygeon Unlock the Summer

• Bobcaygeon Beach & Park

• London Trading Post



BRIDGENORTH

• Jones Beach

• Miller Creek Wildlife Area

BUCKHORN

• Wolf Island Provincial Park

• Buckhorn Community Centre





BURLEIGH FALLS

• Lovesick Lake Park

• Burleigh Falls Inn





BURNT RIVER

• Victoria Rail Trail

• Burnt River Off-Road Facility

CAMERON

• Ken Reid Conservation Area

CAMPBELLFORD

• Empire Cheese



• Ranney George Suspension Bridge

• Ferris Provincial Park

• Church Key Brewing Company

• Seymour Conservation Area

COBOCONK

• Canada’s Smallest Jail

• Coboconk Train Station

DUNSFORD

• Dunsford Nature Trail

ENNISMORE

• The James Gifford Causeway

FENELON FALLS

• Red Rock Antiques

• Garnet Graham Park

• Verulam Park

• Kawartha Arts Festival





HALIBURTON

• Haliburton Sculpture Forest

• Hawke Lake Log Chute

• Haliburton Highlands Museum

• Rails End Gallery & Visitors Centre

• Haliburton Rail Trail

• MacDonald Lake

• The Ethel Curry Gallery

• Algonquin Park

• Haliburton Forest Astronomy

• Agnes Jamieson Gallery

HARCOURT

• South Algonquin Trails Inc.

HASTINGS

• Oak Road Antiques

HAVELOCK

• Crowe Valley Conservation Area

• The Gut Conservation Area

HEALEY FALLS

• Wolds Finest Chocolate Factory





JANETVILLE

• Pigeon River Headwaters

KINMOUNT

• Austin Sawmill Heritage Park

• Icelandic Monument

• Kinmount Model Railway & Museum

• Pumphouse Beach

KIRKFIELD

• Balsam Lake Provincial Park

• Kirkfield Liftlock

LAKE ST PETER

• Lake St. Peter Provincial Park

LAKEFIELD

• Overstock Liquidation



• Lock 26 – Trent Severn Waterway National

• Historic Site

• Griffins Greenhouses



• Imagine the Marsh Conservation Area







LINDSAY

• Academy Theatre



• Olde Gaol Museum

• Ken Reid Conservation Area

• Lock 33 – Trent Severn Waterway

• Lilac Gardens of Lindsay



LITTLE BRITAIN

• Salem Alpacas

MINDEN

• Minden Wild Water Preserve

• Snowdon Park Preserve

NORLAND

• Norland Beach

OMEMEE

• Windy Ridge Conservation Area

• Emily Provincial Park







PETERBOROUGH

• Peterborough Museum & Archives



• Riverview Park & Zoo

• Peterborough Lift Lock World Historic Site

• Petroglyphs Provincial Park

• Jackson Creek Kiwanis Trail

• Beavermead Campground

• Harold Town Conservation Area

PONTYPOOL

• Ganaraska Forest Centre

ROSEDALE

• Lock 35 – Trent Severn Waterway



SELWYN

• Selwyn Beach Conservation Area

VICTORIA FALLS

• Carden Plain Important Bird Area

WARSAW

• Warsaw Caves Conservation Area and Campground





WILBERFORCE

• Shaw Woods Outdoor Education Centre

YOUNGS POINT

• Lockside Trading Company



• Lock 27 – Trent Severn Waterway